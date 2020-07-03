Ким Чен Ын рассказал, почему в КНДР нет COVID-19

По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает РИА Новости со сслыкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын считает, что достижение было достигнуто благодаря "дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".

Отмечается, что лидер государства проанализировал противоэпидемическую работу и заявил, что КДНР на 100% заблокировала проникновение "злокачественного вируса".

Ранее сообщалось, что у жителя Северной Кореи, которого при попытке пересечь границу подстрелили китайские пограничники, выявили коронавирус.

В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии. А еще в январе Северная Корея закрыла границы для туристов.

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