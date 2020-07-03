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Ким Чен Ын рассказал, почему в КНДР нет COVID-19

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По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Глава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын
Getty

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает РИА Новости со сслыкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын считает, что достижение было достигнуто благодаря "дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".

Отмечается, что лидер государства проанализировал противоэпидемическую работу и заявил, что КДНР на 100% заблокировала проникновение "злокачественного вируса".

Ранее сообщалось, что у жителя Северной Кореи, которого при попытке пересечь границу подстрелили китайские пограничники, выявили коронавирус.

В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии. А еще в январе Северная Корея закрыла границы для туристов.

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Теги: Коронавирус, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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