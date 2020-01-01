Польша вернула карантин для украинцев

Из перечня стран за пределами ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд на территорию Польши без обязательного карантина, изъяли Украину.

Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

Начиная с пятницы, 3 июля, Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины, заявили в МВД Польши. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 2 июля, на сайте ведомства.

В то же время, распоряжением главы МВД Польши добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы.

Так, освобождаются от карантина ученики, студенты различных форм обучения, слушатели учреждений последипломного образования, аспиранты, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

От прохождения 14-дневного карантина в Польше также освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Ранее Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают в страну самолетами.

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