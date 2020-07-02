Лукашенко считает, что украинцы завидуют белорусам

Вокруг много людей, которые хотят "влезть" в дела Беларуси - из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, проводящий "независимый курс", заявил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране". Об этом, в четверг, 2 июля, передает РИА Новости.

"Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным", - подчеркнул белорусский лидер.

"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", - заявил он.

Говоря о своем участии в президентской компании лидер Беларуси отметил, что не держится "за это кресло посиневшими пальцами".

"Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли", - добавил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела страны со стороны России и Польши.

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