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Лукашенко считает, что украинцы завидуют белорусам

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Вокруг много людей, которые хотят "влезть" в дела Беларуси - из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, проводящий "независимый курс", заявил Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране". Об этом, в четверг, 2 июля, передает РИА Новости.

"Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным", - подчеркнул белорусский лидер.

"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", - заявил он.

Говоря о своем участии в президентской компании лидер Беларуси отметил, что не держится "за это кресло посиневшими пальцами".

"Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли", - добавил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела страны со стороны России и Польши. 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, украинцы, россияне, зависть
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Источник: korrespondent.net

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