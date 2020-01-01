В Гонконге провайдеров обязали содействовать полиции по первому требованию

Правоохранителям больше не нужно иметь ордер для запроса информации о пользователях или требования удалить информацию из Интернета.

Интернет-провайдеров Гонконга обязали оказывать содействие полиции даже без судебного ордера. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила газета South China morning post.

Отмечается, что соответствующую норму содержит новый закон о нацбезопасности.

"Раньше правоохранительные органы должны были получать судебные постановления, прежде чем обращаться с запросами к провайдерам. Сейчас же новый закон наделяет полицию полномочиями запрашивать компании о помощи напрямую, и нам придется это делать", - цитирует издание председателя Гонконгской ассоциации провайдеров интернет-услуг Ленто Ипа.

Речь идет о расследовании случаев, касающихся угрозы нацбезопасности: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами. Полиция отныне сможет обращаться к интернет-пользователям и провайдерам, в том числе социальных сетей, с требованием удалять ту или иную информацию и оказывать содействие в расследовании.

По мнению аналитиков, это нарушит ситуацию с обеспечением конфиденциальности и свободы информации в гонконгском сегменте Всемирной паутины. Это также может поставить в затруднительной положение операторов международных социальных сетей, таких как Facebook, которые имеют представительства в Гонконге, но базируются за рубежом.

Как отмечает газета, новый закон также дает полиции полномочия исследовать электронные устройства, которые могут содержать улики, касающиеся угрозы нацбезопасности.

Напомним, 30 июня Пекин принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, после чего документ сразу вступил в силу – без предварительной публикации.

Гонконгские активисты выступили против законодательного акта. Полиция разогнала их водометами.

Великобритания вернула Гонконг во владение Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Пекина и Лондона, бывшая британская колония должна сохранять широкую автономию до 2047 года.

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