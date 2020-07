Известный киберспортсмен и стример совершил самоубийство в 31 год

Один из первых стримеров на платформе Twitch и киберспортсмен Байрон Бернстайн, известный под ником Reckful, умер в 31 год. О его смерти в Twitter сообщила его экс-возлюбленная.

По некоторым данным, Бернстайн совершил самоубийство.

"Кое-кто, кого я люблю, убил себя. Как бы хотелось сделать что-то, чтобы предотвратить это. Я все время думаю о том, что я могла сказать или сделать…", -такое сообщение в соцсети оставила девушка под ником BlueGoesMew.

Смерть стримера подтвердил и киберспортивный журналист Род Бреслау. Он сослался на соседа Бернстайна по квартире.

Незадолго до своей смерти стример через Twitter сделал предложение бывшей возлюбленной.

"Я знаю, что я всегда буду чересчур сумасшедшим… и это подтверждение моих слов… но тебе хотя бы никогда не будет скучно", - написал он.

Однако буквально через час сообщение было удалено и Бернстайн извинился перед поклонниками, которые "сталкивались с безумием". Мужчина также добавил, что безумные люди не контролируют свои поступки и действия.

Бернстайн, как киберспортсмен, известен по играм в World of Warcraft и Asheron’s Call.

Три года назад он заявил, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Someone I love killed themselves. I wish I could have said something to prevent it... whyyyyyy