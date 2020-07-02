Известный киберспортсмен и стример совершил самоубийство в 31 год
Один из первых стримеров на платформе Twitch и киберспортсмен Байрон Бернстайн, известный под ником Reckful, умер в 31 год. О его смерти в Twitter сообщила его экс-возлюбленная.
По некоторым данным, Бернстайн совершил самоубийство.
"Кое-кто, кого я люблю, убил себя. Как бы хотелось сделать что-то, чтобы предотвратить это. Я все время думаю о том, что я могла сказать или сделать…", -такое сообщение в соцсети оставила девушка под ником BlueGoesMew.
Смерть стримера подтвердил и киберспортивный журналист Род Бреслау. Он сослался на соседа Бернстайна по квартире.
Незадолго до своей смерти стример через Twitter сделал предложение бывшей возлюбленной.
"Я знаю, что я всегда буду чересчур сумасшедшим… и это подтверждение моих слов… но тебе хотя бы никогда не будет скучно", - написал он.
Однако буквально через час сообщение было удалено и Бернстайн извинился перед поклонниками, которые "сталкивались с безумием". Мужчина также добавил, что безумные люди не контролируют свои поступки и действия.
Бернстайн, как киберспортсмен, известен по играм в World of Warcraft и Asheron’s Call.
Три года назад он заявил, что у него диагностировали биполярное расстройство.
Someone I love killed themselves. I wish I could have said something to prevent it... whyyyyyy— Blue (@BlueGoesMew) July 2, 2020
Напомним, что телеведущая ушла из жизни из-за отказа возлюбленного на ней жениться.
Также Korrespondent.net писал, что экс-звезда Playboy совершила самоубийство. 33-летняя американка ранее злоупотребляла алкоголем.
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