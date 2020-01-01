Суточная заболеваемость коронавирусом в мире превысила 200 тыс случаев

За время пандемии в мире зарегистрировали 10 974 421 случаев заражения коронавирусом, из них 523 243 летальных.

За минувшие сутки 2 июля в мире зарегистрировано 208 864 новых случаев заболевания коронавирусом. Соответствующие данные в пятницу, 3 июля, опубликовала платформа Worldometers.

В США обнаружено 57 236 новых случаев, в Бразилии – 47 984, в Индии – около 21 948, в Южно-Африканской республике - 8 287, в России - 6 760, в Мексике - 5 681, в Пакистане - 4 339.

За 2 июля от коронавируса умерли 5155 человек, в том числе в Бразилии - 1277, в Мексике - 741, в США - 687, в Индии - 377, в Перу - 185.

За время пандемии в мире зарегистрировали 10 974 421 случаев заражения коронавирусом, из них 523 243 летальных. Вылечились от коронавирусной болезни 6 135 272 человека.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 июля всего в мире с начала пандемии насчитывалось 10 694 288 инфицированных COVID-19 , вылечились 5,48 млн человек.

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