Какой праздник 3 июля 2020: именины, приметы, забавные факты
Последний рабочий день, 3 июля, примечателен забавными праздниками и интереснейшими событиями, произошедшими в этот день на протяжении столетий.
3 июля - 184-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 181 день.
Какие праздники 3 июля
- День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины
- День независимости Республики Беларусь
- День тайной дружбы
- Праздник огней на Кубе - Fiesta del Fuego.Это отличный повод желающим познакомиться с Карибской культурой, протанцевав всю ночь на улицах Сантьяго-де-Куба, подкрепившись замечательным кубинским ромом.
- День комплиментов отражению в США
- День шоколадных вафель в США
- День женщин в Мьянме
- День поедания бобов в США
- День отмены рабства на Виргинских островах
- День вдали от солнца в США
Что произошло 3 июля
- 1608 - французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.
- 1648 - из Среднеколымского острога вышли в море семь кочей под командованием Федота Алексеевича Попова и Семена Дежнева. Последствием этой экспедиции стало открытие Берингова пролива между Азией и Америкой.
- 1886 - Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.
- 1915 - выпущены первые в Турции бумажные деньги.
- 1928 - в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.
- 1936 - постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.
- 1966 - на атолле Муруроа (Французская Полинезия) проведено первое испытание ядерного оружия.
- 2018 - датские ученые впервые создали искусственный человеческий яичник.
Кто родился 3 июля
- 1883 - Франц Кафка, философ, писатель.
- 1962 - Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии Золотой глобус.
- 1964 - Алексей Серебряков, актер театра и кино.
- 1969 - Гедеон Буркхард, немецкий актер кино и театра.
- 1987 - Себастьян Феттель, немецкий автогонщик, четырехкратный чемпион мира в классе Формула-1.
Какой праздник по церковному календарю 3 июля
Сегодня Церковь чтит память Священномученика Мефодия. Епископ Патарский жил в III-IV веках в Малой Азии и был образцом смирения и скромности, но в то же время вел непримиримую борьбу с ересью. Он был казнен язычниками, но оставил после себя множество письменных трудов - нравственных поучений и толкований Священного Писания.
Какой сегодня народный праздник
Народ праздновал Мефодия Перепелятника. Считалось, что именно в этот день на поспевшие хлеба слетаются перепела и наступает время охоты.
Каждый охотник на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.
Приметы 3 июля
- Увидеть белого перепела (он же техасский или белый фараон) считалось к большому счастью, а если поймать его - всю жизнь будешь держать удачу за хвост.
- Если над озимым полем летает паутина - значит, птица рядом.
- Если поймаешь белого перепела - обретешь удачу на всю жизнь.
- Увидишь такую птицу - случится большое счастье.
- Если на Мефодия Перепелятника пауки плетут паутину, лето будет сухим.
- Если в этот день начнется дождь, лить будет еще 40 дней.
- Если на Мефодия сова сядет на крышу дома, скоро в избе произойдет пожар.
Именины 3 июля 2020 года
Сегодня свои именины празднуют: Анатолий, Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Лука, Наум, Николай, Римма, Пинна, Фома.
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