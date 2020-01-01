Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Какой праздник 3 июля 2020: именины, приметы, забавные факты

Комментариев: 0
День тайной дружбы и День поедания бобов, первое испытание ядерного оружия и день рождения Тома Круза - Korrespondent.net расскажет обо всех интересных событиях, произошедших 3 июля.
Праздники 3 июля 2020
Праздники 3 июля 2020
pixabay.com

Последний рабочий день, 3 июля, примечателен забавными праздниками и интереснейшими событиями, произошедшими в этот  день на протяжении столетий.

3 июля - 184-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 181 день.

Какие праздники 3 июля

  • День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины
  • День независимости Республики Беларусь
  • День тайной дружбы
  • Праздник огней на Кубе - Fiesta del Fuego.Это отличный повод желающим познакомиться с Карибской культурой, протанцевав всю ночь на улицах Сантьяго-де-Куба, подкрепившись замечательным кубинским ромом.
 Праздник огней на Кубе. syndication.weltderwunder.de
 
  • День комплиментов отражению в США
  • День шоколадных вафель в США
  • День женщин в Мьянме
  • День поедания бобов в США
  • День отмены рабства на Виргинских островах
  • День вдали от солнца в США
День вдали от солнца. pixabay.com 
 

Что произошло 3 июля

  • 1608 - французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.
Квебек. g-switch.org 
 
  • 1648 - из Среднеколымского острога вышли в море семь кочей под командованием Федота Алексеевича Попова и Семена Дежнева. Последствием этой экспедиции стало открытие Берингова пролива между Азией и Америкой.
  • 1886 - Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.
 Карл Бенц. Twitter
 
  • 1915 - выпущены первые в Турции бумажные деньги.
  • 1928 - в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.
  • 1936 - постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.
  • 1966 - на атолле Муруроа (Французская Полинезия) проведено первое испытание ядерного оружия.
  • 2018 - датские ученые впервые создали искусственный человеческий яичник.

Кто родился 3 июля

  • 1883 - Франц Кафка, философ, писатель.
  • 1962 - Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии Золотой глобус.
  • 1964 - Алексей Серебряков, актер театра и кино.
  • 1969 - Гедеон Буркхард, немецкий актер кино и театра.
Гедеон Буркхард в сериале Комиссар Рекс. YouTube
 
  • 1987 - Себастьян Феттель, немецкий автогонщик, четырехкратный чемпион мира в классе Формула-1.

Какой праздник по церковному календарю 3 июля

Сегодня Церковь чтит память Священномученика Мефодия. Епископ Патарский жил в III-IV веках в Малой Азии и был образцом смирения и скромности, но в то же время вел непримиримую борьбу с ересью. Он был казнен язычниками, но оставил после себя множество письменных трудов - нравственных поучений и толкований Священного Писания.

Какой сегодня народный праздник

Народ праздновал Мефодия Перепелятника. Считалось, что именно в этот день на поспевшие хлеба слетаются перепела и наступает время охоты.

Каждый охотник на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.

Мефодий Перепелятник. Facebook 
 

Приметы 3 июля

  • Увидеть белого перепела (он же техасский или белый фараон) считалось к большому счастью, а если поймать его - всю жизнь будешь держать удачу за хвост.
  • Если над озимым полем летает паутина - значит, птица рядом.
  • Если поймаешь белого перепела - обретешь удачу на всю жизнь.
  • Увидишь такую птицу - случится большое счастье.
  • Если на Мефодия Перепелятника пауки плетут паутину, лето будет сухим.
  • Если в этот день начнется дождь, лить будет еще 40 дней.
  • Если на Мефодия сова сядет на крышу дома, скоро в избе произойдет пожар.

Именины 3 июля 2020 года

Сегодня свои именины празднуют: Анатолий, Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Лука, Наум, Николай, Римма, Пинна, Фома.

 pixabay.com
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: праздники, праздник, события, день рождения, приметы, календарь, празднование, именины, Календарь событий, дата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь