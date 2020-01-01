США превзошли рекорд Бразилии по коронавирусу

За последние 14 дней число зафиксированных случаев коронавируса растет по сравнению с двумя неделями ранее в 37 из 50 штатов США.

На США приходится почти 25% всех умерших в мире в результате заболевания коронавирусом

В США за сутки по состоянию на конец 2 июля зарегистрировали 55 274 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщило информагентство Reuters.

По его данным, этот показатель стал новым ежедневным рекордом пандемии коронавируса, превысив предыдущий глобальный рекорд в 54 771 случаев, установленный 19 июня в Бразилии.

За последние 14 дней число зафиксированных случаев коронавируса растет по сравнению с двумя неделями ранее в 37 из 50 штатов США, включая Флориду, подтвердившую более 10 000 новых случаев 2 июля.

В Калифорнии, другом эпицентре, положительные результаты выросли на 37%, а количество госпитализаций выросло на 56% за последние две недели. В США зарегистрировано около 129 тыс. смертей от коронавируса, почти 25% от общего числа в мире.

Волна новых случаев заставила власти нескольких штатов приостановить открытие после месяцев строгого карантина, закрыв пляжи и отменив фейерверки на предстоящих выходных в честь Дня независимости.

Как сообщалось ранее, суточная заболеваемость коронавирусом в мире превысила 200 тыс случаев по итогам 2 июля. США лидируют по числу вновь выявленных пациентов с коронавирусом.