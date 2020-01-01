Премьер-министр Франции подал в отставку

Отмечается, что Филипп продолжит "вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства".

Причины отставки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Иран официально обратился за помощью к французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в расшифровке "черных ящиков" украинского самолета.

Напомним, во Францию также прибудут канадские эксперты для чтения бортовых самописцев сбитого лайнера МАУ.