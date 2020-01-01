Премьер-министр Франции подал в отставку
Макрон принял отставку главы правительства Эдуара Филиппа. Причины отставки не называются.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Как сообщает Елисейский дворец в пятницу, 3 июля, президент принял отставку.
"Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Филипп продолжит "вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства".
Причины отставки не сообщаются.
Ранее сообщалось, что Иран официально обратился за помощью к французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в расшифровке "черных ящиков" украинского самолета.
Напомним, во Францию также прибудут канадские эксперты для чтения бортовых самописцев сбитого лайнера МАУ.
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