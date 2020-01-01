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В Казахстане открыли монумент Назарбаеву

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Установка памятника в Национальном университете обороны символична, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.
Открытие памятника Назарбаеву в Казахстане
Открытие памятника Назарбаеву в Казахстане
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В Казахстане прошла церемония открытия монумента первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи принял участие в церемонии. Глава государства отметил, что Нурсултан Назарбаев является основателем современного Казахстана.

Президент добавил, что установка памятника в Национальном университете обороны символична, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Пресс-служба экс-президента Казахстана сообщила о его выздоровлении спустя две недели после заражения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 6,2 балла зафиксировали неподалеку Алма-Аты.

 

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Теги: памятники и монументы, Казахстан, фото, памятник, Назарбаев
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Источник: korrespondent.net

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