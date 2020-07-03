Мировой COVID-рекорд. Почему США не справляются

Соединенные Штаты сообщили о более чем 55 000 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, что является новым ежедневным глобальным рекордом пандемии коронавируса.

США продолжают больше всех страдать от пандемии коронавируса и обновлять мировые рекорды заражения.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в США коронавирусом заразились 2,74 миллиона человек, почти 129 тысяч умерли.

Дональд Трамп связывает рост заболеваемости в США с увеличением количества сделанных тестов.

Но эпидемиологи бьют тревогу, по их мнению, все гораздо хуже.

Рост везде

Число случаев коронавируса растет в 37 из 50 штатов США, включая Флориду, подтвердившую более 10 000 новых случаев в четверг, 2 июля. В Калифорнии, другом эпицентре, положительные результаты выросли на 37%, а количество госпитализаций выросло на 56% за последние две недели.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, республиканец, который ранее отказывался от призывов сделать маски для лица обязательными, приказал носить их во всех округах с более чем 20 случаями коронавируса. Техас сообщил о почти 8 000 новых случаев 2 июля.

Волна новых случаев заставила нескольких губернаторов приостановить планы по открытию своих штатов после месяцев строгого карантина, закрыв пляжи и отменив фейерверков в течение предстоящих выходных на День независимости.

Если весной больше всего от коронавируса пострадало восточное побережье США, то сейчас его волна накрыла южные штаты. Особенно тревожная ситуация сложилась, по данным The Washington Post, в Аризоне, Арканзасе, Калифорнии, Северной и Южной Каролине, а также в Теннесси, Флориде и Техасе. В семи штатах на данный момент в больницах находится больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за весь период пандемии.

Но у президента США Дональда Трампа есть свое простое объяснение:

"Количество случаев коронавируса растет, поскольку наше тестирование настолько массовое и настолько хорошее, гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране. Это отличная новость, но еще лучшей новостью является то, что смерти и уровень смертности снижаются".

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Что говорят врачи

Эксперты в области здравоохранения обращают внимание на то, что рост числа инфицированных можно связать со смягчением карантинных ограничений ко Дню памяти, который в нынешнем году отмечался 31 мая. Многие штаты сделали это как раз к празднику, который в США традиционно знаменует начало лета и сезона отпусков.

Теперь приходиться за это расплачиваться. В Аризоне снова в наличии лишь немного свободных больничных коек. В отделениях интенсивной терапии в этом южном штате их осталось только 12% от общего числа. Похожее положение во Флориде. А особенно драматично события развиваются в Техасе.

Бары, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры возобновили работу в Техасе после начала выхода из карантина сравнительно рано. Меры, принятые губернатором, теперь возвращают ситуацию назад. Бары и рестораны, которые получают прибыль в основном за счет продажи алкоголя, вынуждены снова для гостей закрыться, но им по-прежнему можно заниматься доставкой заказов и продажей напитков навынос.

Компании, которые предоставляют возможности для занятия водными видами спорта, особенно популярными жарким техасским летом, должны приостановить продажу туров и сдачу в аренду снаряжения. Таким образом, Техас стал первым штатом, который по ходу реализации четырехступенчатого плана выхода из локдауна совершил шаг назад. Не исключено, что его примеру последуют в других частях страны, если положение с распространением коронавируса ухудшится и там.

"Нынешний уровень заболеваемости показывает, что то, что мы делаем, не работает, - так происходящее прокомментировала для DW Шелли Пейн, директор Центра инфекционных заболеваний LaMontagne в Техасском университете в Остине. - Если мы оставляем магазины открытыми, мы должны подумать о способах обеспечения безопасности каждого покупателя".

По словам Пейн, люди устали от ограничений, и "если вы не знаете никого, у кого был COVID-19, легко забыть, что от этой болезни умирают". Ученый считает, что находящиеся на руководящих позициях лица здесь могут "помочь, делая четкие, последовательные заявления о существующих рисках, а также устанавливая правила и, при необходимости, вводя ограничения".

Но именно это является проблемой сегодня в США. Критики президента Дональда Трампа утверждают, что он и губернаторы-республиканцы в течение длительного времени не воспринимали коронавирус достаточно серьезно и поздно объявили карантин. Потом, опасаясь негативных последствий для экономики, слишком рано сняли ограничения или недостаточно строго их соблюдали. А теперь преуменьшают опасность новой вспышки эпидемии коронавирусной инфекции.

Эксперты оспаривают тезис Трампа о том, что увеличение числа тестов - единственная причина возобновления роста заболеваемости COVID-19. "После того как мы начали тестировать людей, у которых нет симптомов, мы действительно выявили больше случаев инфицирования. Но последнее связано не только с количеством тестов", - отметила Шелли Пейн.

Увеличились темпы роста числа заразившихся, больше стало людей, которые должны были лечь в больницу - все это указывает на растущие масштабы заболевания, подчеркивает Пейн. Например, в Остине в апреле и мае из-за COVID-19 ежедневно госпитализировалось около 10 человек, а на прошлой неделе - более 40.

EPA Коронавирус в США

Трамп меняется

На фоне распространения инфекции Дональд Трамп тоже изменил мнение о медицинских масках. Ранее он считал их бесполезными, но сейчас заявил, что поддерживает это средство защиты, хотя подчеркнул, что оно не является обязательным.

"Я за маски целиком и полностью", - сказал Трамп в среду телекомпании Fox Business Network.

В ответ на вопрос, носил бы он сам маску или нет, президент ответил: "Если бы я оказался в трудной ситуации с людьми, то да, конечно". Трамп также сказал, что ему даже "немного нравится", как он выглядит в маске, и пошутил, что она делает его похожим на Одинокого рейнджера - персонажа американских вестернов, который борется с преступниками.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что если срочно не будет найден механизм сдерживания, эпидемия приобретет катастрофические масштабы.

Сравнивая меры, предпринятые в США и в Европе, он отметил, что многие европейские страны ввели локдаун в среднем на 97%, а в США только на 50%, что и привело к дальнейшему распространению вируса. По его мнению, многим в США, особенно молодым людям, не хватет социальной ответственности.