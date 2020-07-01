Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во время карантина шум в городах снизился на 90%

Комментариев: 0
Шум во время изоляции замерялся на самых оживленных улицах городов в 40 странах мира. Уровень звукового загрязнения окружающей среды снизился невероятно.
Стало тихо из-за остановки автомобильного, железнодорожного и воздушного движения
Стало тихо из-за остановки автомобильного, железнодорожного и воздушного движения
YouTube

Ученые из Университета Тулузы провели исследование и выяснили, как карантин повлиял на шумовое загрязнение городов. Оказалось, что за время изоляции уровень звукового загрязнения окружающей среды снизился на 90%, пишет Phys.org.

Специально для исследования был создан проект Silent Cities (Безмолвные города), в котором изучался уровень шума в городах многих стран. В нем приняли участие более 350 человек из 40 стран.

Добровольцы во время карантина записывали 10-минутное аудио на одной из самых оживленных улиц своего города, а потом файл выкладывали на специальный портал.

Ученые проанализировали данные и выяснили, что, например, в некоторых районах Парижа за время карантина уровень звукового загрязнения окружающей среды снизился на целых 90%.

Это произошло из-за практически полного отсутствия движения автомобилей и железнодорожного транспорта.

"Всемирная организация здравоохранения выделила шумовое загрязнение в качестве второго по степени опасности фактора экологического риска для человека после загрязнения воздуха. Каждый пятый европеец подвержен постоянному шумовому загрязнению, которое вредно для здоровья и психики и сказывается на качестве жизни", - напомнили эксперты.

Как мы писали, владельцу Ford Mustang отомстили за шум. Кто-то залил обе выхлопные трубы спорткара монтажной пеной.

Напомним также, что пенсионер попал в тюрьму из-за громкой музыки. Он включал любимые классические произведения на полную громкость.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ученые, города, улицы, исследование, карантин, шум, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь