Во время карантина шум в городах снизился на 90%

Шум во время изоляции замерялся на самых оживленных улицах городов в 40 странах мира. Уровень звукового загрязнения окружающей среды снизился невероятно.

Ученые из Университета Тулузы провели исследование и выяснили, как карантин повлиял на шумовое загрязнение городов. Оказалось, что за время изоляции уровень звукового загрязнения окружающей среды снизился на 90%, пишет Phys.org.

Специально для исследования был создан проект Silent Cities (Безмолвные города), в котором изучался уровень шума в городах многих стран. В нем приняли участие более 350 человек из 40 стран.

Добровольцы во время карантина записывали 10-минутное аудио на одной из самых оживленных улиц своего города, а потом файл выкладывали на специальный портал.

Ученые проанализировали данные и выяснили, что, например, в некоторых районах Парижа за время карантина уровень звукового загрязнения окружающей среды снизился на целых 90%.

Это произошло из-за практически полного отсутствия движения автомобилей и железнодорожного транспорта.

"Всемирная организация здравоохранения выделила шумовое загрязнение в качестве второго по степени опасности фактора экологического риска для человека после загрязнения воздуха. Каждый пятый европеец подвержен постоянному шумовому загрязнению, которое вредно для здоровья и психики и сказывается на качестве жизни", - напомнили эксперты.

Как мы писали, владельцу Ford Mustang отомстили за шум. Кто-то залил обе выхлопные трубы спорткара монтажной пеной.

Напомним также, что пенсионер попал в тюрьму из-за громкой музыки. Он включал любимые классические произведения на полную громкость.



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