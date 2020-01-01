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В Турции взрыв на фабрике: 97 раненых, двое погибших

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На момент взрыва в пятницу утром на фабрике находилось 150-200 работников и 110 тонн фейерверков.
Причина взрывов на данный момент неизвестна
Причина взрывов на данный момент неизвестна
aa.com.tr
 
Ряд взрывов на фабрике фейерверков в северо-западной провинции Сакарья привел к гибели двух и ранению 97 человек. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на данные Минздрава страны.
 
 
По данным губернатора провинции Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва в пятницу утром на фабрике находилось 150-200 работников. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу. 
 
В момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков. В район Хендек, где произошли взрывы, направлены 85 машин скорой помощи и два санитарных вертолета. 
 
В районе фабрики работают 11 бригад спасателей. По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана к месту взрыва прибыли члены правительства.
 
 
Ранее на теплоэлектростанции в Индии произошел взрыв котла, в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека и еще 13 получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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Теги: Турция, ЧП, взрыв, инцидент
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Источник: korrespondent.net

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