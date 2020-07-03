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Путин отреагировал на результаты референдума в РФ

Комментариев: 4
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля.
Владимир Путин считает, что результаты голосования показали высокий уровень консолидации россиян
Владимир Путин считает, что результаты голосования показали высокий уровень консолидации россиян
Пресс-служба Кремля

Поправки в конституцию России были приняты по воле народа и теперь необходимо изменить законодательство страны в соответствии с новой Конституцией. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 3 июля.

"Поправки вступают в силу. Они приняты, без всякого преувеличения, по воле народа", – отметил Путин.

 

Он назвал качественное развитие всей законодательной базы страны следующей после принятия поправок задачей. "Она (законодательная база – ред.) должна полностью соответствовать обновленной конституции", – сказал глава РФ.

Путин также напомнил о своей позиции: "Изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России".

По его словам, принятое решение "касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым".

"В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение", – резюмировал Путин.

Также сообщается, что Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Они вступят в силу 4 июля.

Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших на референдуме 3 июля. Против поправок выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка составила 65%.

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Теги: Россия, Путин, Конституция, референдум, голосование, РФ, Владимир Путин, поправка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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KIBARG    03.07.2020, 18:01
Оценка:  +2
KIBARG
А новая конституция не позволяет теперь отлавливать на трудовое перевоспитание тех, кто голосовал против? Неизвестно же, ведь полный текст всех изменений запрещён.
Woodbrother    03.07.2020, 16:57
Оценка:  +3
Woodbrother
Мертвый путен, мертвый путен
Стоп-сигнальные огни
Мертвый путен, мертвый путен
Если сможеш догони..............
    03.07.2020, 17:04
Оценка:  -5
Это все, что смог выдать твой рагулячий мозг? Привет из Киева, тварь
Woodbrother    03.07.2020, 17:09
Оценка:  +5
Woodbrother
И вам тоже не хворать.
Просто интересно, как путен мог отреагировать на результаты референдума, если он по словам товарища Медведева умер 15.02.2016 ? Я лично товарищу Медведеву доверяю на все 100%. У меня с ним общее хобби. Люблю строить дома для уточки и прочие скворечники
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