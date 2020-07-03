Путин отреагировал на результаты референдума в РФ

Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля.

Поправки в конституцию России были приняты по воле народа и теперь необходимо изменить законодательство страны в соответствии с новой Конституцией. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 3 июля.

"Поправки вступают в силу. Они приняты, без всякого преувеличения, по воле народа", – отметил Путин.

Он назвал качественное развитие всей законодательной базы страны следующей после принятия поправок задачей. "Она (законодательная база – ред.) должна полностью соответствовать обновленной конституции", – сказал глава РФ.

Путин также напомнил о своей позиции: "Изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России".

По его словам, принятое решение "касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым".

"В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение", – резюмировал Путин.

Также сообщается, что Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Они вступят в силу 4 июля.

Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших на референдуме 3 июля. Против поправок выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка составила 65%.

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