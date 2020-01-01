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В Швейцарии столкнулись поезда в туннеле

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В лобовую столкнулись грузовой и пассажирский поезд. Несколько пассажиров получили тяжелые травмы, но точно число пока уточняется.
В швейцарском туннеле столкнулись два поезда, есть пострадавшие
В швейцарском туннеле столкнулись два поезда, есть пострадавшие
swissinfo.ch

В туннеле возле поселка Обервальд в Швейцарии столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Об этом сообщает Swiss Info в пятницу, 3 июля.

"В пятницу в 10:10 в тоннеле Стефан-Голцер, что в районе Обервальда, столкнулись поезд для грузовых перевозок с пассажирским поездом. Несколько пассажиров получили тяжелые травмы", - сказано в сообщении.

Теперь на месте работают спасатели и медики. Железнодорожное движение между Ульрихен и Реальп приостановлено после аварии.

По информации AP, всего в пассажирском поезде находилось 30 человек, а грузовой перевозил 15 автомобилей. Столкновение было лобовым.

Напомним, что ранее в Мексике столкнулись два поезда метро - один человек погиб, 41 ранен. Пострадавших госпитализировали, среди них два машиниста составов. Прокуратура сообщила о начале расследования.

Также сообщалось, что в небе Австралии столкнулись самолеты. В результате столкновения легкомоторных самолетов четыре человека погибли. Правоохранители выясняют, как они оказались на одной траектории.

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Теги: Поезд, столкновение, Швейцария, поезда, туннель, столкновения, тоннель, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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