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МН17: Все обвиняемые получили повестки в суд

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В Нидерландах завершился второй этап заседаний суда по делу рейса МН17. Следующий этап начнется 31 августа.
Состоялось два этапа слушаний по делу МН17
Состоялось два этапа слушаний по делу МН17
courtmh17.com

Окружной суд в Гааге продолжит заседания по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе МН17 31 августа. Как заявил на заседании в пятницу, 3 июля, председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, все обвиняемые получили повестки в суд.

"Слушания по делу Гиркина, Дубинского, Харченко и Пулатова после сегодняшнего заседания будут отложены до 31 августа. В этот день начнется следующий блок слушаний. Все обвиняемые уже получили повестки о явке в суд", - сказал он.

Судья добавил, что в ходе данного заседания суд огласит решения, касающиеся требований, сделанных прокуратурой и защитой Пулатова, а также адвокатами родственников.

Также суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.

Адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что защита запросит радиолокационные данные с радаров Краматорска, Буровой, Меловой, Чугуева и если они недоступны, то запросит суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным.

Впрочем, прокуратура Нидерландов заявила, что повторное расследование радиолокационных данных с украинских радаров не нужно.

Напомним, второй этап судебного процесса по делу МН17 начался 8 июня и заканчивается сегодня.

Согласно графику слушаний, далее они должны проходить 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

 

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Источник: korrespondent.net

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