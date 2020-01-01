МН17: Все обвиняемые получили повестки в суд

В Нидерландах завершился второй этап заседаний суда по делу рейса МН17. Следующий этап начнется 31 августа.

Окружной суд в Гааге продолжит заседания по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе МН17 31 августа. Как заявил на заседании в пятницу, 3 июля, председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, все обвиняемые получили повестки в суд.

"Слушания по делу Гиркина, Дубинского, Харченко и Пулатова после сегодняшнего заседания будут отложены до 31 августа. В этот день начнется следующий блок слушаний. Все обвиняемые уже получили повестки о явке в суд", - сказал он.

Судья добавил, что в ходе данного заседания суд огласит решения, касающиеся требований, сделанных прокуратурой и защитой Пулатова, а также адвокатами родственников.

Также суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.

Адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что защита запросит радиолокационные данные с радаров Краматорска, Буровой, Меловой, Чугуева и если они недоступны, то запросит суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным.

Впрочем, прокуратура Нидерландов заявила, что повторное расследование радиолокационных данных с украинских радаров не нужно.

Напомним, второй этап судебного процесса по делу МН17 начался 8 июня и заканчивается сегодня.

Согласно графику слушаний, далее они должны проходить 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet