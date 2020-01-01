Германия и Испания отказываются от угля

Германия полностью откажется от угля в энерегетике к 2038 году. Испания уже закрыла половину угольных электростанций.

Парламент Германии в пятницу, 3 июля, приняло законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Согласно данным на сайте Бундестага, решение поддержали 314 депутатов, против выступили 237.

Также принят законопроект по пакету мер финансовой помощи для регионов, в которых закрываются угледобывающие предприятия. Объем выплат составит 40 млрд евро к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.

Министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер назвал отказ от угля "историческим проектом поколений". Он отметил, что эпоха угольной промышленности в Германии "безвозвратно уходит".

На данный момент в Германии остались только разработки бурого угля открытым способом - в карьерах и разрезах. Последняя шахта закрылась в декабре 2018 года.

В то же время, издание El Pais пишет, что Испания в конце июня прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций. Еще четыре станции готовят к закрытию в 2021-2022 году.

Несколько лет назад все эти угольные электростанции были ответственны за 15% всех выбросов парниковых газов в Испании, обеспечивая в 2018 году 15% потребностей в электроэнергии. На май 2020 года доля электроэнергии из угольных электростанций сократилась до 1,4%.

Издание отмечает, что эти шаги обусловлены не столько политикой испанского правительства, как ситуацией на рынке и требованиями ЕС.

Отметим, под Офисом президента в Киеве четвертый день протестуют горняки госшахт. Они требуют погасить долги по зарплате, запретить импорт газового угля, рассчитаться с долгами за поставленную продукцию. В правительстве заявляют, что выплатили им всю задолженность.

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