Катастрофа самолета МАУ: Иран согласился выплатить компенсации
Власти Ирана согласны выплатить компенсацию семьям погибших при крушении самолета МАУ. Об этом в интервью информагентству ТТ сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Голос Америки в пятницу, 3 июля.
"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.
При этом суммы компенсаций и сроки выплат она не назвала.
Напомним, 8 января самолет Boeing 737-800 МАУ сообщением Тегеран – Киев разбился вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев.
Позже Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
Накануне стало известно, что пять стран, граждане которых погибли в Иране, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Тегераном.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet