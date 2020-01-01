Катастрофа самолета МАУ: Иран согласился выплатить компенсации

С Ираном будут проведены переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв, отметила глава МИД Швеции.

Власти Ирана согласны выплатить компенсацию семьям погибших при крушении самолета МАУ. Об этом в интервью информагентству ТТ сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Голос Америки в пятницу, 3 июля.

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.

При этом суммы компенсаций и сроки выплат она не назвала.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737-800 МАУ сообщением Тегеран – Киев разбился вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев.

Позже Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Накануне стало известно, что пять стран, граждане которых погибли в Иране, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Тегераном.

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