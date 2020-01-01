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Эрдоган ответил на критику изменения статуса собора Святой Софии

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Собор Святой Софии функционировал в качестве музей, но теперь турецкие власти решили сделать из него мечеть.
Эрдоган отверг критику по вопросу смены статуса собора Святой Софии
Эрдоган отверг критику по вопросу смены статуса собора Святой Софии
pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику возможной смены статуса собора Святой Софии, передает NTV в пятницу, 3 июля.

"Поскольку мы не совершаем богослужения в других странах, то и другие страны не имеют права вмешиваться в наши богослужения. Выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на наши суверенные права", - сказал Эрдоган в Стамбуле.

Напонмим, что в марте Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть. Турецкий президент предложил сменить статус христианского собора Святой Софии на мечеть для бесплатного входа.

А накануне Эрдогану разрешили превратить Святую Софию в мечеть. Верховный суд Турции принял решение, разрешающее президенту изменить статус собора, что он ранее и пытался сделать.

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Теги: Турция, Собор, Стамбул, мечеть, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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