Эрдоган ответил на критику изменения статуса собора Святой Софии

Собор Святой Софии функционировал в качестве музей, но теперь турецкие власти решили сделать из него мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику возможной смены статуса собора Святой Софии, передает NTV в пятницу, 3 июля.

"Поскольку мы не совершаем богослужения в других странах, то и другие страны не имеют права вмешиваться в наши богослужения. Выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на наши суверенные права", - сказал Эрдоган в Стамбуле.

Напонмим, что в марте Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть. Турецкий президент предложил сменить статус христианского собора Святой Софии на мечеть для бесплатного входа.

А накануне Эрдогану разрешили превратить Святую Софию в мечеть. Верховный суд Турции принял решение, разрешающее президенту изменить статус собора, что он ранее и пытался сделать.

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