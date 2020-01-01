Пандемия коронавируса. Главные новости 3 июля

17 вакцин, критический уровень заболеваемости, Зеленская выздоровела, "Спаси Одессу" и мутация COVID.

Корреспондент.net собрал самую актуальную и важную информацию о распространении коронавирусной инфекции за 3 июля 2020 года.

Новости Украины

- В Украине подтверждено 46 763 случаев COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. При этом за последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев COVID-19, в то время, как накануне сообщалось о 876 заболевших.

- Показатель заболеваемости в Украине приблизился к критическому уровню в 60 активных больных на 100 тысяч населения, но даже в случае его роста тотальный карантин вводить не будут. Причиной тому - предполгаемый колоссальный вред для экономики.

- Зеленская вылечилась от коронавируса. Первую леди выписали из больницы, но она продолжит лечение осложнений двусторонней пневмонии.

- Минздрав опубликовал обновленный список стран "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обсервацию или сделать ПЦР-тест. Список опубликован в пятницу, 3 июля.

В обновленный список вошли также Израиль, Казахстан, Теркс и Кайкос, Сейшельские острова, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, ЦАР, Мавритания, Ирак, Мексика, Палестина, Суринам, Египет, Коста-Рика, Пакистан, Черногория, Антигуа и Барбуда, Люксембург, Гаити и Сальвадор.

В списке по-прежнему остаются Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

- Заполняемость коек в городских медицинских учреждениях Львова составляет 95 процентов, сказал глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

- Начиная с пятницы, 3 июля, Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины, заявили в МВД Польши.

- Мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана в условиях пандемии коронавируса. Власти города опасаются, что массовое паломничество осенью может вызвать вспышку коронавируса.

- В Закарпатской области ожесточают карантинные ограничения. С завтрашнего дня в регионе запрещено проводить торжественные мероприятия, а заведения общепита должны закрываться до 22:00.

- Власти Харькова частично ужесточили карантинв связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом COVID-19. Городские власти запретили работу кинотеатров и ограничили работу кафе и ресторанов до 22:00 вечера.

- В Одессе прошла актикарантинная акция "Спаси Одессу от закрытия на карантин".

"Одесскую область в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, по нормам Кабмина, могут на неопределенный срок закрыть на жесткий карантин. Это станет колоссальным ударом по экономике региона в разгар пляжного сезона и период сельскохозяйственных работ", - пояснил президент Всеукраинской ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

- Во Львове на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в городе, принято решение о запрете работы ночных клубов и других развлекательных заведений.

Новости мира

- В США за сутки по состоянию на конец 2 июля зарегистрировали 55 274 новых случаев заболевания COVID-19. Показатель стал новым ежедневным рекордом пандемии коронавируса, превысив предыдущий глобальный рекорд в 54 771 случаев, установленный 19 июня в Бразилии.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны, заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

- Индиец перед собственной свадьбой почувствовал себя плохо и хотел отменить торжество. Этому воспротивились родственники с обеих сторон. На свадьбе жених заразил коронавирусом 100 гостей, а через два дня умер.

- По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну.

- Новая Зеландия снова закрыла границы, попасть в страну можно только при наличии веской причины и особого разрешения.

- Резкий рост заболеваемости отмечен в Израиле, где количество новых случаев приблизилось к показаниям середины апреля - наихудшим за все время эпидемии. За минувшие сутки в стране заболели более 1100 человек.

- Правительство Швеции создало комиссию, которая оценит эффективность принятых мер по борьбе с коронавирусом.

Новости науки и медицины

- В мире 17 вакцин от COVID тестируют на людях. Самой перспективной считается вакцина, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований.

- У нового коронавируса появилась мутация под названием G614, которая распространяется быстрее обычной формы COVID-19, однако легче переносится человеком. Мутации дали название D614. Ее обнаружила международная группа исследователей, сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

- Как определили итальянские медики, у 49 процентов пациентов обоняние или утраченное чувство вкуса восстановились полностью, тогда как у 40 процентов восприятие запаха и вкуса, хотя и не вернулось полностью, но улучшилось. Однако у 10 процентов симптомы не изменились или даже ухудшились. Изменения восприятия вкуса и запаха или полная их потеря признаны одними из основных симптомов коронавируса.

По рекомендации врачей Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), те, кто испытывает подобные симптомы, должны самоизолироваться вместе с членами своей семьи и сдать анализ на коронавирус.

- Еврокомиссия разрешила продажу лекарства от коронавируса - Ремдесивира.

- Идея проводить испытания на людях, чтобы ускорить создание вакцины от коронавируса вызвала ожесточенные дебаты среди ученых. Если вакцинировать здоровых людей, а затем намеренно заразить их COVID-19 вместо того, чтобы ждать, что они сами с ним столкнутся, можно быстрее узнать, эффективна ли вакцина.

Подобные испытания раньше уже проводили для других заболеваний. Однако есть существенное различие - в отличие от других подобных испытаний, от коронавируса не существует лекарства.

Новости экономики и бизнеса

- В рамках сценария одной волны заболевания Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6 процентов в годовом выражении и рост на 5,2 процента в следующем году.

По итогам 2019 года рост реального ВВП составлял 2,7 процентов. В случае второй волны падение в этом году может достичь 7,6 процентов, а повышение в 2021 году - всего 2,8 процентов.

- Американское агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг 33 стран за шесть месяцев 2020 года, что стало рекордом, пишет CNBC. Прогноз по еще 40 странам ухудшен до "негативный". Эксперты ожидают, что это приведет к понижению кредитных рейтингов в ближайшее время, а экономики окажутся под угрозой.

- Утром стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени составляла $ 42,71 за баррель, что на $ 0,43 (1 процент) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $ 1,11 (2,6 процентов), до $ 43,14 за баррель.

- Коронавирус обнулил экономику Грузии. Карантинные меры обрушили экономику страны, которая в апреле ушла в самый глубокий минус с 1998 года - 16,6 процентов. Ситуация незначительно улучшилась в мае - ВВП в сравнении с маем 2019 года снизился на 13,5 процентов.

- Доллар США сегодня оказался в узком диапазоне, поддерживаемый потоками в активы-убежища, поскольку распространение коронавируса в Соединенных Штатах заставило некоторых инвесторов сократить позиции в рисковых активах. Против евро доллар торговался на уровне 1,1234 в пятницу.

Погибшие и зараженные: карта

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