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Ряд стран переживает второй пик COVID-19 - ВОЗ

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Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, чем отличается новый пик коронавируса от второй волны.
В некоторых странах зафиксировали новый пик коронавируса
В некоторых странах зафиксировали новый пик коронавируса

В некоторых странах наблюдается новый пик заражения коронавирусом. Об этом на брифинге в Женеве в пятницу, 3 июля, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что это не вторая волна заболевания, а именно второй пик COVID-19.

"Уверенности в том, что будет вторая волна, нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах – это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени", - сказал Райан.

Представитель ООН объяснил, что новый пик заражения опасен тем, что увеличится или эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

Напомним, в конце мая Райан предупреждал, что в глобальном масштабе COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости.

Как ранее заявили украинские ученые, пик заболеваемости коронавирусом в стране пройден.

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Теги: эпидемия, ВОЗ, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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