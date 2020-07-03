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В Британии умер старейший в мире кот

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По человеческим меркам домашний питомец прожил около 150 лет. Самым старым котом он стал в мае после своего дня рождения.
Самый старый кот в мире Раббл умер
Самый старый кот в мире Раббл умер
twitter.com/PopCrave

В Англии на 31 году жизни умер самый старый в мире кот Раббл. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила газета Metro.

Владелец пушистого мейн-куна Мишель Херитедж сообщила, что питомец стал ее подарком на 20-летие. И поскольку у нее не было детей, Мишель уделяла много внимания четвероногому другу, чем и объяснила его долголетие.

Также женщина рассказала, что перед смертью Раббл ничем не болел, однако появились проблемы с приемом пищи.

"Он стал очень худым. Я, как обычно, пошла на работу, а когда вернулась домой, муж сказал, что кот перешел дорогу, как он делал это каждый день, и больше не вернулся. Поэтому мы считаем, что он ушел умирать, как это заведено у кошек", - уточнила Херитедж.

Напомним, в 2016 году в Одессе в возрасте 21 года умер самый старый кот в Украине.

Ранее сообщалось, что в Австралии кот выжил после 12 минут в работающей стиральной машине.

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Теги: животное, фото, кот, Великобритания, питомец
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Источник: korrespondent.net

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