Козак отметил "обстоятельный" разговор в Берлине

Стороны приблизились к соглашению по проекту конкретных мер о реализации перемирия на Донбассе, но о прорыве говорить не приходится, заявил российский представитель.

В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров нормандской четверки, которые длились около 10 часов. Об этом ночью 4 июля сообщило агентство ТАСС.

В столице Германии встретились глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, советник немецкого канцлера Ян Хеккер и советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Как заявил журналистам российский представитель, состоялся обстоятельный разговор, но говорить о прорыве на переговорах едва ли приходится.

"Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта (на Донбассе) в соответствии с минскими соглашениями. Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других минских соглашений", - подчеркнул Козак.

По его словам, сторонам удалось "приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок". Как ожидается, он может быть одобрен на ближайшем заседании контактной группы, а окончательный финальный документ досогласуют в телефонном режиме.

При этом, как подчеркнул Козак, говорить о проведении нового саммита на высшем уровне пока рано. Также он заявил, что участники встречи не смогли договориться об особом статусе Донбасса, так как российская сторона не понимает "эту децентрализацию, которая проводится в Украине".

Ранее сообщалось, что на переговорах в Берлине обсудят широкий круг вопросов по реализации минских соглашений, и прежде всего меры по политическому урегулированию на Донбассе.

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