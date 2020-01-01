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COVID-19 в мире: число зараженных превысило 11 млн

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Скончались от коронавируса более 500 тысяч человек. Наибольшее число инфицированных в США и Бразилии.
В мире растет число зараженных коронавирусом
В мире растет число зараженных коронавирусом

Число зараженных новым коронавирусом по всему миру 4 июля превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает динамику заболеваемости.

По последним данным, COVID-19 выявили у 11 031 905 человек, из них 523 777 умерли и 5 834 337 выздоровели.
 
Лидерами по распространению инфекции и летальным исходам являются США (2 788 395 зараженных, 129 306 умерших) и Бразилия (1 539 081 зараженный и 61 884 умерших). 
 
Ряд стран переживает второй пик COVID-19 - ВОЗ
 
Напомним, на утро 3 июня в Украине выявили 46 763 случая коронавируса, из них 1212 закончились смертью и 20 558 - выздоровлением.

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Теги: мир, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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