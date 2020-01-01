Суд в Гааге изучит все сценарии катастрофы МН17
Нидерландский окружной суд, расследующий дело о сбитом над Донбассом самолете Малазийских авиалиний, рассмотрит все версии трагедии. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что таким образом судьи удовлетворили соответственное прошение защиты – адвокатов подозреваемого Олега Пулатова.
До следующего заседания, которое состоится 31 августа, следственные судьи должны опросить всех дополнительных свидетелей, а защита россиянина Пулатова должна встретиться со своим клиентом, поскольку, по их словам, ранее сделать это помешал COVID-19.
Среди возможных сценариев указываются следующие: борт над Донбассом был сбит сепаратистами ракетой Бук, гражданский самолет был поражен по ошибке или что он использовался в качестве щита для военного самолета.
Ранее нидерландская прокуратура представила доказательства того, что Boeing-777 над Донбассом сбили сепаратисты из ЗРК Бук.
Напомним, 3 июля все обвиняемые по делу МН17 получили повестки в суд.
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