Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд в Гааге изучит все сценарии катастрофы МН17

Комментариев: 0
Сторона обвинения настаивает, что Boeing-777 был сбит над Донбассом в 2014 году ракетой БУК, однако защита добилась рассмотрения всех возможных причин трагедии.
Нидерландский суд изучит все версии крушения самолета рейса МН17
Нидерландский суд изучит все версии крушения самолета рейса МН17

Нидерландский окружной суд, расследующий дело о сбитом над Донбассом самолете Малазийских авиалиний, рассмотрит все версии трагедии. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что таким образом судьи удовлетворили соответственное прошение защиты – адвокатов подозреваемого Олега Пулатова.

До следующего заседания, которое состоится 31 августа, следственные судьи должны опросить всех дополнительных свидетелей, а защита россиянина Пулатова должна встретиться со своим клиентом, поскольку, по их словам, ранее сделать это помешал COVID-19.

Среди возможных сценариев указываются следующие: борт над Донбассом был сбит сепаратистами ракетой Бук, гражданский самолет был поражен по ошибке или что он использовался в качестве щита для военного самолета.

Ранее нидерландская прокуратура представила доказательства того, что Boeing-777 над Донбассом сбили сепаратисты из ЗРК Бук.

Напомним, 3 июля все обвиняемые по делу МН17 получили повестки в суд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, крушение, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, ЗРК "Бук"
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь