Поступают сообщения о разливах рек и оползнях. Информация о жертвах на данный момент отсутствует.

В Японии сильные ливни привели к подтоплению населенных пунктов twitter.com/kotta_kumamoto

На юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена и рекомендована эвакуация для 145 тысяч человек. Об этом 3 июля сообщил телеканал NHK

Отмечается, что в префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей, который означает сигнал "спасайте жизни!".

Метеорологическая служба страны предупредила, что ливни могут достичь рекордной силы.

В префектуре Кумамото 80 тысяч жителей получили указание к срочной эвакуации, еще 65 тысячам рекомендовали эвакуироваться.

Cмотрите фотогалерею: В Японии объявили эвакуацию из-за ливней

В Китае 12 человек погибли из-за ливней

Ранее сообщалось, что в результате ливней, которые прошли в ночь на 3 июня в Закарпатской области, были подтоплены два района.

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