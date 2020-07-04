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В Японии объявили эвакуацию из-за ливней

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Поступают сообщения о разливах рек и оползнях. Информация о жертвах на данный момент отсутствует.
В Японии сильные ливни привели к подтоплению населенных пунктов
В Японии сильные ливни привели к подтоплению населенных пунктов
twitter.com/kotta_kumamoto
 
На юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена и рекомендована эвакуация для 145 тысяч человек. Об этом 3 июля сообщил телеканал NHK.
 
Отмечается, что в префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей, который означает сигнал "спасайте жизни!".
 
Метеорологическая служба страны предупредила, что ливни могут достичь рекордной силы.
 
В префектуре Кумамото 80 тысяч жителей получили указание к срочной эвакуации, еще 65 тысячам рекомендовали эвакуироваться.

Cмотрите фотогалерею: В Японии объявили эвакуацию из-за ливней

В Китае 12 человек погибли из-за ливней

Ранее сообщалось, что в результате ливней, которые прошли в ночь на 3 июня в Закарпатской области, были подтоплены два района.

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Теги: Япония, видео, фото, эвакуация, дожди, ливень, непогода
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Источник: korrespondent.net

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