В Японии объявили эвакуацию из-за ливней
Поступают сообщения о разливах рек и оползнях. Информация о жертвах на данный момент отсутствует.
На юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена и рекомендована эвакуация для 145 тысяч человек. Об этом 3 июля сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что в префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей, который означает сигнал "спасайте жизни!".
Метеорологическая служба страны предупредила, что ливни могут достичь рекордной силы.
В префектуре Кумамото 80 тысяч жителей получили указание к срочной эвакуации, еще 65 тысячам рекомендовали эвакуироваться.
!— (*'`*) (@Harupin_0804) July 3, 2020
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NHK210https://t.co/G1eNSPnJAd pic.twitter.com/TGxme1CBKl— NHK (@nhk_news) July 3, 2020
840— (4) (@masa_yagami) July 3, 2020
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Cмотрите фотогалерею: В Японии объявили эвакуацию из-за ливней
В Китае 12 человек погибли из-за ливней
Ранее сообщалось, что в результате ливней, которые прошли в ночь на 3 июня в Закарпатской области, были подтоплены два района.
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