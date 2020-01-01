Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США направили авианосцы в район военных учений Китая - СМИ

Комментариев: 0
Nimitz и Ronald Reagan в субботу, 4 июля, приступят к выполнению самых масштабных за последние годы маневров в Южно-Китайском море.
Авианосец Ronald Reagan
Авианосец Ronald Reagan
 
Американские авианосцы Nimitz и Ronald Reagan с кораблями сопровождения направлены в район проведения китайских маневров у спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом 3 июля сообщила газета The Wall Street Journal.
 
Отмечается, что корабли приступят к выполнению "самых масштабных за последние годы" учений в Южно-Китайском море, чтобы "донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе".
 
При этом адмирал ВМС США Джордж Уикофф подчеркнул, что американские учения не являются ответом на китайские маневры, но учения КНР "оправдывают присутствие ВМС США".
 
По информации издания, в рамках учений будут осуществляться полеты базирующихся на авианосцах самолетов с целью проверки их боеспособности.
 
Ранее стало известно, что с 1 по 5 июля Китай проведет учения в районе островов Сиша (Парасельские). В Госдепе действия Пекина в спорных водах Южно-Китайского назвали провокационными.
 
Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом.
 
Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море - Наньша (Спратли) - оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, острова, ВМС, авианосец, Военные учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь