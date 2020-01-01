США направили авианосцы в район военных учений Китая - СМИ

Nimitz и Ronald Reagan в субботу, 4 июля, приступят к выполнению самых масштабных за последние годы маневров в Южно-Китайском море.

Американские авианосцы Nimitz и Ronald Reagan с кораблями сопровождения направлены в район проведения китайских маневров у спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом 3 июля сообщила газета The Wall Street Journal

Отмечается, что корабли приступят к выполнению "самых масштабных за последние годы" учений в Южно-Китайском море, чтобы "донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе".

При этом адмирал ВМС США Джордж Уикофф подчеркнул, что американские учения не являются ответом на китайские маневры, но учения КНР "оправдывают присутствие ВМС США".

По информации издания, в рамках учений будут осуществляться полеты базирующихся на авианосцах самолетов с целью проверки их боеспособности.

Ранее стало известно, что с 1 по 5 июля Китай проведет учения в районе островов Сиша (Парасельские). В Госдепе действия Пекина в спорных водах Южно-Китайского назвали провокационными.

Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом.

Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море - Наньша (Спратли) - оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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