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В США разбился малый самолет, четыре жертвы

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В штате Юта расследуют крушение малого пассажирского самолета, в результате которого погибли четыре человека.
В США разбился самолет (архивное фото)
В США разбился самолет (архивное фото)
airwar.ru

В американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет, в результате чего погибли четыре человека. Об этом вечером в пятницу, 3 июля, сообщил телеканал abc4.

По данным правоохранителей, жертвы уже идентифицированы, они являются членами одной семьи, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

Сейчас инцидент расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.

О возможных версии аварии пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Мексике погибли четверо детей и двое взрослых.

Напомним, что ранее возле Рима разбился самолет, двое погибших. Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

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Теги: США, самолет, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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