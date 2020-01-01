В США разбился малый самолет, четыре жертвы

В штате Юта расследуют крушение малого пассажирского самолета, в результате которого погибли четыре человека.

В американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет, в результате чего погибли четыре человека. Об этом вечером в пятницу, 3 июля, сообщил телеканал abc4.

По данным правоохранителей, жертвы уже идентифицированы, они являются членами одной семьи, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

Сейчас инцидент расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.

О возможных версии аварии пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Мексике погибли четверо детей и двое взрослых.

Напомним, что ранее возле Рима разбился самолет, двое погибших. Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

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