В столице Сомали произошли мощные взрывы, есть жертвы

Автомобиль со взрывчаткой врезался в здание порта, а еще одна бомба взорвалась возле ресторана.

Огромный взрыв сотряс столицу Сомали Могадишо утром в субботу. Отчеты показывают, что около 7:30 утра автомобиль врезался в стену комплекса рядом с портом и взорвался.

Читай также: Возле гостиницы в Сомали прогремел взрыв: погибли 11 человек

Официальные лица сообщили, что возле порта взорвался террорист-смертник. Еще один взрыв прогремел возле ресторана на окраине Байдоа, убив четырех человек.

Али Абдуллахи, чиновник из юго-западного регионального управления полиции, заявил, что мина была взорвана дистанционным управлением, когда люди завтракали. Несколько других были ранены, сказал он.

Что касается смертника, он проскочил через первый контрольно-пропускной пункт безопасности, прежде чем сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, который взорвался за воротами, сообщил представитель министерства информации Сомали.

Пятеро полицейских были ранены, сказал Садик Аден Али, представитель полиции Сомали.

До сих пор ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв ранним утром.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Сомали взорвали военных: 14 жертв.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.