У советницы Трампа обнаружили коронавирус

Она еще и девушка Трампа-младшего.

Кимберли Гилфойл - подруга Дональда Трампа-младшего и ведущий сборщик денег для кампании Трампа - получила положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник комитета, который она возглавляет.

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"После положительного результата теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы ограничить любое воздействие", - сказал Серхио Гор, начальник штаба финансового комитета "Победа Трампа". "У нее все хорошо, и ее еще раз проверят, чтобы убедиться в правильности диагноза, поскольку она бессимптомна, но в качестве меры предосторожности отменит все предстоящие события. Дональд Трамп-младший был протестирован, результат отрицательный, но в качестве меры предосторожности также находится на самоизоляции и отменяет все публичные мероприятия".

Гилфойл получила положительный результат в Южной Дакоте, прежде чем она должна была посетить президентское мероприятие в Маунт-Рашмор, сказал человек, знакомый с этим вопросом, и источник в кампании, знакомый с этой ситуацией.

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Гилфойл не была с президентом, и Дональд Трамп-младший до сих пор имеет отрицательный результат, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Этот источник сказал, что Гилфойл не имела недавних контактов с президентом, но она была в Талсе, штат Оклахома, и была за кулисами на его митинге там, а также была на его мероприятии в Фениксе.

О положительном тесте Гилфойла впервые сообщил New York Times.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что в маске похож на Одинокого рейнджера.

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