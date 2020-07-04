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В России старое видео выдали за празднование принятия поправок к Конституции

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Фейком отличился Первый канал.
В России новость о поправках к Конституции иллюстрировали фейком
В России новость о поправках к Конституции иллюстрировали фейком
EPA/UPG

В России на Первом канале подготовили сюжет к общероссийской акции "Мы вместе", которая посвящена принятию поправок к Конституции. Ведущий рассказал, как жители республики Якутия в национальных костюмах выстроились в хоровод, отмечая акцию.

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"Жители Якутии в национальных костюмах устроили хоровод, приняв участие в общероссийской акции "Мы вместе". Размеры хоровода лучше всего оценить по кадрам, которые сделал беспилотник", - говорит ведущий новостей.

Но выяснилось, что этот хоровод прошел 27 апреля 2018 года в честь Дня Республики Саха. Первый канал уже удалил новость и фрагмент сюжета с сайта.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин назвал итоги референдума в РФ "волей народа".

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Теги: фейк, Россия, видео, Конституция
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Комментариев (1)
СветБобра    04.07.2020, 16:58
Оценка:  0
СветБобра
На московія - столиця світової брехні
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