В России старое видео выдали за празднование принятия поправок к Конституции

Фейком отличился Первый канал.

В России новость о поправках к Конституции иллюстрировали фейком EPA/UPG

В России на Первом канале подготовили сюжет к общероссийской акции "Мы вместе", которая посвящена принятию поправок к Конституции. Ведущий рассказал, как жители республики Якутия в национальных костюмах выстроились в хоровод, отмечая акцию.

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"Жители Якутии в национальных костюмах устроили хоровод, приняв участие в общероссийской акции "Мы вместе". Размеры хоровода лучше всего оценить по кадрам, которые сделал беспилотник", - говорит ведущий новостей.

Но выяснилось, что этот хоровод прошел 27 апреля 2018 года в честь Дня Республики Саха. Первый канал уже удалил новость и фрагмент сюжета с сайта.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин назвал итоги референдума в РФ "волей народа".

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