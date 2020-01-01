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В Англии существенно смягчили карантин

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Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают собственные графики снятия ограничений.
Английским барам 4 июля разрешили открыться с 6.00
Английским барам 4 июля разрешили открыться с 6.00
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Правительство Великобритании ослабило карантинные ограничения в стране с субботы, 4 июля.  Об этом сообщило информагентство Reuters.
 
 
По его данным, впервые за три месяца открылись бары, рестораны и парикмахерские. Пабам разрешили начать работу с 6 часов утра, некоторые парикмахерской открылись уже с полночи.
 
Жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении при условии социального дистанцирования.
 
Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают собственные графики снятия ограничений.
 
Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что коронавирусный кризис стал катастрофой для Великобритании. По его словам, страна пережила глубокий шок.

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Теги: Британия, карантин, Англия, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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