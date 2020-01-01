В Англии существенно смягчили карантин

Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают собственные графики снятия ограничений.

Правительство Великобритании ослабило карантинные ограничения в стране с субботы, 4 июля. Об этом сообщило информагентство Reuters.

По его данным, впервые за три месяца открылись бары, рестораны и парикмахерские. Пабам разрешили начать работу с 6 часов утра, некоторые парикмахерской открылись уже с полночи.

Жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении при условии социального дистанцирования.

Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают собственные графики снятия ограничений.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что коронавирусный кризис стал катастрофой для Великобритании. По его словам, страна пережила глубокий шок.

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