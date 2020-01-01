В Майами введен комендантский час

Такое решение местных властей вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Флориде.

Власти наиболее густонаселенного округа в штате Флорида ввели комендантский час накануне выходных в День независимости, отмечаемый в субботу, 4 июля. Об этом сообщило информагентство Reuters.

По его данным, такое решение вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Флориде. Кроме того, в штате Арканзас введено обязательное ношение масок в общественных местах.

В пятницу, 3 июля, 7 штатов из 50 сообщили о рекордном росте заболеваемости коронавирусной болезнью: Алабама, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси, Аляска, Миссури и Айдахо.

Кроме того, в Техасе зарегистрирован новый рекорд по числу госпитализаций с коронавирусным диагнозом.

Ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса в США в пятницу составил 53 483. Это ниже рекордного показателя за предыдущий день. Тогда было зафиксировано 55 405 случаев.

Напомним, за последние 14 дней число зафиксированных случаев коронавируса растет по сравнению с двумя неделями ранее в 37 из 50 штатов США.

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