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В Майами введен комендантский час

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Такое решение местных властей вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Флориде.
Комендантский час в Майами введен накануне праздничных выходных
Комендантский час в Майами введен накануне праздничных выходных
edition.cnn.com
 
Власти наиболее густонаселенного округа в штате Флорида ввели комендантский час накануне выходных в День независимости, отмечаемый в субботу, 4 июля. Об этом сообщило информагентство Reuters.
 
 
По его данным, такое решение вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Флориде. Кроме того, в штате Арканзас введено обязательное ношение масок в общественных местах.
 
В пятницу, 3 июля, 7 штатов из 50 сообщили о рекордном росте заболеваемости коронавирусной болезнью: Алабама, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси, Аляска, Миссури и Айдахо.
 
Кроме того, в Техасе зарегистрирован новый рекорд по числу госпитализаций с коронавирусным диагнозом.
 
Ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса в США в пятницу составил 53 483. Это ниже рекордного показателя за предыдущий день. Тогда было зафиксировано 55 405 случаев.
 
Напомним, за последние 14 дней число зафиксированных случаев коронавируса растет по сравнению с двумя неделями ранее в 37 из 50 штатов США. 

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Теги: США, эпидемия, пандемия, карантин, комендантский час, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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