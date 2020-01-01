В Индии обновлен рекорд по коронавирусу

Всего зарегистрировано более 22 000 новых случаев заражения и 442 случая смерти от коронавирусной болезни за минувшие сутки.

Штаты Махараштра и Тамилнад лидируют по числу заболевших АР

В Индии в субботу, 4 июля, зафиксировано наибольшее число заболеваний коронавирусом в течение одного дня. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Всего зарегистрировано более 22 000 новых случаев заражения и 442 случая смерти от коронавирусной болезни.

Западный штат Махараштра, в котором расположена густонаселенная финансовая столица страны Мумбаи, имеет самый высокий в стране общий показатель.

В субботу там зарегистрировано 6 364 новых случая заражения вирусом и 198 случаев смерти от COVID-19.

По данным министерства здравоохранения, Индия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19, превысив в субботу 640 тыc.

В южном штате Тамилнад, втором наиболее пострадавшем регионе, общее число случаев заболевания превысило 100 тыс.

Ранее сообщалось, что Индия открывает крупнейшую в мире больницу для лечения коронавируса. Открытие больницы совпало с новым антирекордом в Индии - 28 июня было зарегистрировано 19 906 новых случаев инфицирования COVID-19 и 410 новых случаев смерти.

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