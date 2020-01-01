Индийский бизнесмен ходит в золотой маске для защиты от коронавируса

По словам Курхаде, когда он выходит на улицу в своей маске, люди просят его сделать селфи.

Владелец компании по производству промышленных навесов 49-летний Шанкар Курхаде из западноиндийского города Пуна в рамках коронавирусного карантина ходит по улицам в маске с золотым покрытием. Об этом в субботу, 4 июля, сообщило информагентство France Press.

Курхаде уточнил, что ранее увидел в СМИ сообщение о человеке, носящем маску из серебра. После этого он заплатил около $4 тыс. за золотую маску, которую ему сделали на заказ местные ювелиры.

Покрытие из золота весило 60 граммов и мастерам потребовалось восемь дней, чтобы изготовить маску.

"Это тонкая маска с крошечными порами, которая помогает мне дышать. Я не уверен, будет ли это эффективно защитить меня от коронавирусной инфекции, но я принимаю другие меры предосторожности", - сказал он.

По словам Курхаде, когда он выходит на улицу, люди просят его сделать селфи. "Они потрясены, когда видят, что я ношу золотую маску на рынках", - пояснил он.

Как сообщалось, в Индии обновлен рекорд по коронавирусу. Всего зарегистрировано более 22 000 новых случаев заражения и 442 случая смерти от коронавирусной болезни за минувшие сутки.

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