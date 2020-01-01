Итальянские медики осмотрели беженцев на судне Викинг

Ранее итальянская береговая охрана не допускала врачей на борт Ocean Viking, предложив дождаться следующего дня.

Власти Италии и Мальты отказываются принимать находящихся на борту судна беженцев marinetraffic.com

Бригада итальянских врачей в субботу, 4 июля, поднялась на борт спасательного судна Ocean Viking и осмотрела находящихся там беженцев-нелегалов. Об этом сообщила в соцсети организация SOS Mediterranee, которая занимается спасением нелегалов.

Ранее итальянская береговая охрана не допускала врачей на борт Ocean Viking. "Все еще срочно ждем решения от морских властей, чтобы 180 человек наконец-то вышли на берег в безопасном месте", - отмечается в сообщении.

Напомним, судно с мигрантами Ocean Viking у берегов Сицилии объявило чрезвычайное положение на борту. По данным SOS Mediterranee, за последние сутки на борту было совершено шесть попыток суицида.

Десятки человек находятся в тяжелом психическом состоянии, оно продолжает ухудшаться, отмечалось в сообщении организации.

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