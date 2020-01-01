В Германии хотят вернуть всеобщую службу в армии

Всеобщий призыв будет способствовать снижению уровня правого экстремизма среди немецких военнослужащих, полагают в Бундестаге.

Возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым, подчеркивают в Бундестаге

Германии необходимо вернуться к всеобщей воинской повинности. Об этом заявила новая уполномоченная Бундестага по вопросам армии Ева Гегль в интервью немецким СМИ, передает Deutsche Welle.

"Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву", - сказала она.

По словам Гегль, возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым и необходимо обсуждать вопрос об обязательной службе в равной степени и для мужчин, и для женщин.

В следующем году уполномоченная Бундестага хочет обсудить этот вопрос с немецкими законодателями, поскольку в 2021 год будет десятая годовщина приостановления обязательной военной службы в Германии.

Ранее руководитель службы контрразведки бундесвера Кристофер Грамм сообщил, что его ведомство расследует около 550 дел , связанных с подозрением в участии немецких военнослужащих в правоэкстремистских организациях.

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