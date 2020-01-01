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В Германии хотят вернуть всеобщую службу в армии

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Всеобщий призыв будет способствовать снижению уровня правого экстремизма среди немецких военнослужащих, полагают в Бундестаге.
Возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым, подчеркивают в Бундестаге
Возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым, подчеркивают в Бундестаге
 
Германии необходимо вернуться к всеобщей воинской повинности. Об этом заявила новая уполномоченная Бундестага по вопросам армии Ева Гегль в интервью немецким СМИ, передает Deutsche Welle.
 
 
"Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву", - сказала она.
 
По словам Гегль, возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым и необходимо обсуждать вопрос об обязательной службе в равной степени и для мужчин, и для женщин.
 
В следующем году уполномоченная Бундестага хочет обсудить этот вопрос с немецкими законодателями, поскольку в 2021 год будет десятая годовщина приостановления обязательной военной службы в Германии.
 
Ранее руководитель службы контрразведки бундесвера Кристофер Грамм сообщил, что его ведомство расследует около 550 дел, связанных с подозрением в участии немецких военнослужащих в правоэкстремистских организациях. 

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Теги: Германия, Бундестаг, призыв в армию, Бундесвер
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Источник: korrespondent.net

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