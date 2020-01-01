В Баку горит фабрика красок

К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.

Крупный пожар произошел на лакокрасочном заводе в Баку. Пожар сопровождался пятью взрывами химических реагентов, сообщили азербайджанские СМИ.

По данным СМИ, взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания. В результате пожара пострадали четыре человека.

В настоящее время общая площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.

Ранее в Индии произошла утечка ядовитых летучих веществ на химическом заводе LG Polymers в районе города Вишакхапатнам. Тогда погибли восемь человек и сотни пострадали.

Также сообщалось о сильном пожаре на химзаводе Укроросинтез, который находится в Киеве.

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