Во Франции женщина погибла после падения с американских горок - СМИ
Территория, где произошел инцидент, в настоящее время закрыта, при этом сам парк продолжает работать.
Во Франции в парке аттракционов погибла женщина. Она упала с американских горок, имитирующих гонки Формулы-1. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Инцидент произошел в парке развлечений Сен-Поль, который расположен во французском департаменте Уаза. На место происшествия прибыли медики, однако женщину не удалось спасти.
Территория, где произошел инцидент, в настоящее время закрыта, при этом сам парк продолжает работать.
Ранее сообщалось, что в Мехико на американских горках погибли два человека.
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