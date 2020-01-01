Во Франции женщина погибла после падения с американских горок - СМИ

Территория, где произошел инцидент, в настоящее время закрыта, при этом сам парк продолжает работать.

Во Франции в парке аттракционов погибла женщина. Она упала с американских горок, имитирующих гонки Формулы-1. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел в парке развлечений Сен-Поль, который расположен во французском департаменте Уаза. На место происшествия прибыли медики, однако женщину не удалось спасти.

Территория, где произошел инцидент, в настоящее время закрыта, при этом сам парк продолжает работать.

Ранее сообщалось, что в Мехико на американских горках погибли два человека.

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