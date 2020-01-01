В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали полицейские
Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку. Об этом сообщается на странице лондонской полиции в Twitter.
Инцидент произошел в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм. В полицию поступили жалобы на шум собравшейся компании, после чего правоохранители выехали на место происшествия.
Участники компании дали отпор полицейским, забросав их камнями и кирпичами. Никто из полицейских не был серьезно ранен, однако двое получили переломы костей, уточняется на сайте полиции. Арестов полиция не производила.
Как сообщалось, в американском штате Алабама проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, чтобы заразиться инфекцией.
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