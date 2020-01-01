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В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали полицейские

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Участники компании дали отпор полицейским, забросав их камнями и кирпичами. Арестов полиция не производила.
Полицейские пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Полицейские пострадали при разгоне незаконной вечеринки

Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку. Об этом сообщается на странице лондонской полиции в Twitter.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм. В полицию поступили жалобы на шум собравшейся компании, после чего правоохранители выехали на место происшествия.

Участники компании дали отпор полицейским, забросав их камнями и кирпичами. Никто из полицейских не был серьезно ранен, однако двое получили переломы костей, уточняется на сайте полиции. Арестов полиция не производила.

Как сообщалось, в американском штате Алабама проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, чтобы заразиться инфекцией. 

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Теги: музыка, Лондон, полиция, вечеринка, ранение
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Источник: korrespondent.net

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