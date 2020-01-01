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В США пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой

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Подозреваемый бежал в близлежащий лес, его искали с помощью дрона и служебных собак.
Мужчина застрелил полицейского в США
Мужчина застрелил полицейского в США
facebook.com/Toledo-Police-Department

Полицейский застрелен в американском штате Огайо, стрелявший обнаружен мертвым, сообщило полицейское управление города Толедо.

Офицер полиции Энтони Диа был вызван к парковке магазина строительных товаров, где посетители обнаружили пьяного мужчину. Когда полицейский приблизился, мужчина выстрелил в него. Несмотря на то, что на офицере был бронежилет, он был смертельно ранен единственной пулей.

Подозреваемый бежал в близлежащий лес, его искали с помощью дрона и служебных собак. Позднее полицейские обнаружили подозреваемого мертвым. Ведется расследование.

Ранее в Лас-Вегасе застрелили полицейского в ходе протестов из-за полицейского насилия против темнокожих американцев.

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Теги: США, смерть, самоубийство, полиция
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Источник: korrespondent.net

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