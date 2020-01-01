Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки

Комментариев: 0
Местные власти штата Уттар-Прадеш пообещали выплатить родственникам погибших денежную компенсацию.
В Индии люди часто становятся жертвами ударов молний
В Индии люди часто становятся жертвами ударов молний
wallpapers.gg

В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли и еще 29 пострадали за последние сутки от ударов молний. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти в воскресенье, 5 июля.

Указано, что восемь человек стали жертвами молний в Аллахабаде, по шесть человек – в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое – в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.

Напомним, в конце июня в Индии за два дня погибли почти 130 человек от ударов молний. Наибольшее число жертв зафиксировали в штате Бихар – 83 человека.

Также сообщалось, что в Казахстане молния убила табун лошадей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индия, молния, стихия, жертвы, молнии, жертва, погибли, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь