В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки
В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли и еще 29 пострадали за последние сутки от ударов молний. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти в воскресенье, 5 июля.
Указано, что восемь человек стали жертвами молний в Аллахабаде, по шесть человек – в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое – в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.
Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.
Напомним, в конце июня в Индии за два дня погибли почти 130 человек от ударов молний. Наибольшее число жертв зафиксировали в штате Бихар – 83 человека.
Также сообщалось, что в Казахстане молния убила табун лошадей.
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