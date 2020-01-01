В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки

Местные власти штата Уттар-Прадеш пообещали выплатить родственникам погибших денежную компенсацию.

В Индии люди часто становятся жертвами ударов молний wallpapers.gg

В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли и еще 29 пострадали за последние сутки от ударов молний. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти в воскресенье, 5 июля.

Указано, что восемь человек стали жертвами молний в Аллахабаде, по шесть человек – в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое – в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.

Напомним, в конце июня в Индии за два дня погибли почти 130 человек от ударов молний. Наибольшее число жертв зафиксировали в штате Бихар – 83 человека.

Также сообщалось, что в Казахстане молния убила табун лошадей.

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