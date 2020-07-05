В аэропорту Афин задержали 17 украинцев, включая двух детей

Греческие власти не пускают украинцев в страну и требуют, чтобы те вернулись домой.

В аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран задержали 17 граждан Украины – пассажиров рейса из Киева. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на одного из задержанных пассажиров.

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Отмечается, что украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из “Борисполя“ в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта “Киев“).

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

Когда мы приехали в “Жуляны“ нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Всё показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались, - рассказал один из пассажиров.

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Украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, которые им разрешили купить за свой счет, на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

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По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на “горячую линию“ МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Напомним, с 1 июля ЕС открыл границы для 14 государств мира, но не для Украины. По критериям Евросоюза Украина остается неблагонадежной в плане эпидемической ситуации.