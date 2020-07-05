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В аэропорту Афин задержали 17 украинцев, включая двух детей

Комментариев: 3
Греческие власти не пускают украинцев в страну и требуют, чтобы те вернулись домой.
Сейчас украинцы находятся в изоляторе в аэропорту
Сейчас украинцы находятся в изоляторе в аэропорту
eurointegration.com.ua

В аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран задержали 17 граждан Украины – пассажиров рейса из Киева. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на одного из задержанных пассажиров.

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Отмечается, что украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из “Борисполя“ в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта “Киев“).

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

Когда мы приехали в “Жуляны“ нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Всё показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались, - рассказал один из пассажиров.

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Украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, которые им разрешили купить за свой счет, на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

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По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на “горячую линию“ МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Напомним, с 1 июля ЕС открыл границы для 14 государств мира, но не для Украины. По критериям Евросоюза Украина остается неблагонадежной в плане эпидемической ситуации.

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Теги: Евросоюз, Греция, Афины, карантин
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Комментариев (3)
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Бокер    05.07.2020, 11:06
Оценка:  0
Бокер
Во время пандемии со всех туристов надо нотариально заверенные отказы от претензии своей Родине требовать в отказе от их лечения от коронавируса государством в больницах.Пусть дома сидят под арестом-выживут,повезло,не выживут,сами выбор сделали.
Extraterrestre    05.07.2020, 10:59
Оценка:  +1
Extraterrestre
странные люди...нашли время лететь.
Vixerunt    05.07.2020, 10:54
Оценка:  +2
Vixerunt
Вроде как говорили что ЕС свои границы для Украины не откр. Зачем было лететь на встречу неприятностям и тогда ещё один вопрос кто выпустил самолёт из Киева или он грузовой был.
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