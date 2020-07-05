Рэпер Канье Уэст намерен побороться за пост президента США

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже пообещал рэперу свою "полную поддержку".

Известный американcкий рэпер Канье Уэст намерен участвовать в президентской гонке в США. Об этом он сообщил в Twitter в субботу, 4 июля.

"Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал Канье Уэст и сопроводил свой пост хэштегом #2020VISION, однако не раскрыл подробности.

Отметим, что рэп-исполнитель не впервые заявляет о притязаниях на высший государственный пост в США. Уэст сообщал о намерении участвовать в выборах 2020 года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году.

Пока никто из политиков не прокомментировал заявление Уэста. В то же время "полную поддержку" рэперу уже пообещал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Ранее Дональд Трамп рассказал, что он будет делать, если не будет переизбран президентом США. При этом он подчеркнул, что его проигрыш будет "очень печальным" для страны.

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