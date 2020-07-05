Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рэпер Канье Уэст намерен побороться за пост президента США

Комментариев: 1
Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже пообещал рэперу свою "полную поддержку".
Канье Уэст общается с Дональдом Трампом в Белом доме
Канье Уэст общается с Дональдом Трампом в Белом доме

Известный американcкий рэпер Канье Уэст намерен участвовать в президентской гонке в США. Об этом он сообщил в Twitter в субботу, 4 июля.

"Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал Канье Уэст  и сопроводил свой пост хэштегом #2020VISION, однако не раскрыл подробности.

Отметим, что рэп-исполнитель не впервые заявляет о притязаниях на высший государственный пост в США. Уэст сообщал о намерении участвовать в выборах 2020 года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году.

Пока никто из политиков не прокомментировал заявление Уэста. В то же время "полную поддержку" рэперу уже пообещал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что он будет делать, если не будет переизбран президентом США. При этом он подчеркнул, что его проигрыш будет "очень печальным" для страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Выборы, выборы в США, Трамп, Канье Уэст, Дональд Трамп, выборы президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Бокер    05.07.2020, 11:02
Оценка:  0
Бокер
Равнозначный эффект-клоуны у власти,рэперы или Маски-самоучки)))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь