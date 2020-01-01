В США при стрельбе в ночном клубе пострадали 12 человек
В США по меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в одном из ночных клубов в штате Южная Каролина. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местной полиции в воскресенье, 5 июля.
Утверждается, что инцидент произошел около двух часов ночи в клубеLavish Lounge, находящемся в округе Гринвилл.
Пострадавших доставили в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, чтобы заразиться инфекцией.
Также стало известно, что в Лондоне семь полицейских пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку.
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