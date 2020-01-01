Турция успешно испытала новую крылатую ракету

Ракета Atmaca вскоре будет передана на вооружение армии, заверил в Администрации президента Турции.

В Турции военные впервые испытали крылатую ракету Atmaca, которая успешно поразила надводную цель на расстоянии более 200 км. Об этом накануне сообщил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир в Twitter.

"Ракета преодолела расстояние в более 200 км. Все задачи успешно выполнены. Вскоре эта ракета будет передана на вооружение турецкой армии", – написал Демир.

Напомним, в Украине успешно испытывают крылатую ракету Нептун. На этой неделе военные показали, как ракета поражает баржу-мишень на море.

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