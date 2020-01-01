Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция успешно испытала новую крылатую ракету

Комментариев: 0
Ракета Atmaca вскоре будет передана на вооружение армии, заверил в Администрации президента Турции.

В Турции военные впервые испытали крылатую ракету Atmaca, которая успешно поразила надводную цель на расстоянии более 200 км. Об этом накануне сообщил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир в Twitter.

"Ракета преодолела расстояние в более 200 км. Все задачи успешно выполнены. Вскоре эта ракета будет передана на вооружение турецкой армии", – написал Демир.

Напомним, в Украине успешно испытывают крылатую ракету Нептун. На этой неделе военные показали, как ракета поражает баржу-мишень на море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, Турция, ракета, видео, ракеты, военные, запуск ракеты, видео youtube, испытание оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь