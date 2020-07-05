МИД отреагировал на задержание украинских туристов в Греции

Украинцам доставили воду и средства гигиены. Сейчас дипломаты пытаются спасти граждан от запрета на въезд в ЕС.

Украинский консул приобрел воду и средства гигиены для 17 украинцев, задержанных греческими таможенниками в аэропорту Афин и отправленных в местный изолятор. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

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“Наших граждан не задержали. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение“, - пояснил Погорельцев.

Он добавил, что в понедельник, 6 июля, по поводу данной ситуации “будет предоставлен развернутый комментарий“.

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Также Погорельцев призвал украинцев, которые отправляются за рубеж, планировать поездку с учетом актуальной информации из официальных источников о возможностях въезда в иностранные государства.

Как пишет “Европейская правда“ со ссылкой на посла Украины в Греции Сергея Шутенко, сейчас посольство пытается предотвратить вынесение запрета на въезд в ЕС для задержанных украинцев.

Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории “нежелательные“, не применялась процедура “депортации“, - рассказал Сергей Шутенко.

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Отмечается, что применение процедуры депортации может означать для несостоявшихся туристов наложение запрета на въезд в ЕС в течение нескольких лет.

Посол также упомянул, что доля вины в произошедшем лежит на авиакомпаниях Ryanair и Wizz Air, которые привезли украинцев в Грецию.

К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию, - отмечает посол.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в аэропорту Афин местные власти задержали 17 граждан Украины, включая 2 детей. Их не пустили в страну, так как ЕС не отменил временный запрет на въезд граждан Украины, введенный в связи короновирусной пандемией.