В Польше самолет упал возле частного дома

Самолет упал в частном секторе, задев фонарь, ограждение возле дома и припаркованный автомобиль.

В Польше небольшой одномоторный спортивный самолет упал на территории частного домовладения. Пострадал только пилот, сообщает местное издание Teraz Krosno в воскресенье, 5 июля.

Указано, что инцидент произошел сегодня утром в Подкарпатском воеводстве в городе Коросно. Самолет Rand Robinson KR-1 вскоре после взлета из местного аэропорта начал падать из-за проблем с мотором.

В самолете был один человек – 69-летний пилот. Ему удалось выпрыгнуть до падения самолета на землю. Мужчина получил незначительные травмы.

Самолет упал в частном секторе, задев фонарь, ограждение возле дома и припаркованный автомобиль.

Причины аварии расследует профильная государственная комиссия.

Накануне в американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет. Тогда погибли четыре человека – члены одной семьи.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Мексике погибли четверо детей и двое взрослых.

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