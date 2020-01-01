Наводнение в Японии: более 30 погибших

Большинство погибших проживали в доме престарелых, при этом еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В Японии в результате наводнения погибли более 30 человек

В Японии из-за наводнения, спровоцированного обильными осадками, погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 5 июля.

При этом большинство погибших являются жителями дома престарелых. Кроме того, еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В спасательной операции принимают участие более 40 тысяч военнослужащих обороны, береговой охраны и пожарных. Большинство домов в регионе Кумамото затоплены до самых крыш.

Накануне японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тысячам человек из трех городов - Кагосимы, Кирисимы и Айры. Больше всего от наводнения пострадают населенные пункты, расположенные в низменных районах.

Затем "ливень десятилетия" в Японии затопил улицы и разрушил дома. В течение лишь одного часа в части префектуры Кумамото выпало более 100 мм дождя. Аварийные службы получили более 100 звонков с просьбой о спасении.

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