Под Веной убит свидетель по делу об убийстве Окуевой

Мамихана Умарова нашли в Австрии с огнестрельным ранением в голову. Подозреваемый в убийстве задержан.

В Австрии застрелили Мамихана Умарова, проходивший свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. Об этом сообщает hromadske в воскресенье, 5 июля.

Издание, ссылаясь на источники в следствии, сообщает, что показания Умарова в деле об убийстве Окуевой помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства.

Мужчину убили выстрелом в голову около торгового центра в городе Герасдорф, возле Вены. Подозреваемого в убийстве задержали в городе Линц, он не оказывал сопротивления. Мотивы убийства устанавливаются.

В свою очередь Кавказ.Реалии пишет, что убитый чеченец был критиком президента Чечни Рамзана Кадырова. Эту информацию подтвердил блогер Муса Ломаев в комментарии российскому телеканалу Дождь.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook заявил, что незадолго до убийства общался с Умаровым. Во время разговора Умаров рассказал об угрозах, которые ему поступают, и говорил о желании приехать в Украину.

Напомним, 30 октября 2017 года Амина Окуева была убита во время второго покушения на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. Ее муж Адам Осмаев был ранен. Их автомобиль расстреляли из автоматов.

А 12 января 2020 года прокуратура Киевской области заявила о задержании подозреваемых в убийстве Окуевой. Также сообщалось, что на счету преступников еще два заказных убийства.

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